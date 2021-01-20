Брендан Роджерс, Getty Images
20 января 2021, 08:59
Главный тренер Лестера Брендан Роджерс поделился мыслями после победы над лондонским Челси в поединке 18-го тура АПЛ.
"Мы сыграли очень хорошо. Челси – это талантливая команда с высококлассными игроками, но как команда мы сыграли потрясающе. Хорошо создавали угрозу у ворот соперника и в целом играли здорово.
В последние 15-20 минут первой половины встречи мы начали позволять им атаковать нашу штрафную, но мы сменили во втором тайме мы сменили тактику разобрались со многими моментами. Мы выглядели довольно опасно и забили два хороших и заслуженных гола.
Я доволен, потому что вижу связь между тренировками и игрой. Мои футболисты выиграли много матчей у топовых команд в этом сезоне. Сегодня вечером мы показали качественную и профессиональную игру", приводит слова Роджерса BBC.
Ранее наставник Челси Фрэнк Лампард поделился впечатлением от очередной неудачной игры его команды.