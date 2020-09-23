Реал отрицает наличие коронавируса у Эдегора

Похоже, здоровью норвежца ничего не угрожает.
Мартин Эдегор (справа), getty images
23 сентября 2020, 11:24
Официальный сайт мадридского Реала отреагировал на информацию о том, что у полузащитника Мартина Эдегора обнаружен коронавирус.
"После последних тестов на COVID-19, проведенных с нашей первой футбольной командой и ее тренерским штабом, все результаты были отрицательными", — сообщает сайт.
Утверждалось, что норвежский футболист, который вернулся в клуб из аренды и уже провел один поединок, пропустит следующую игру против Бетиса.
Напомним, Эдегор принял участие в матче между мадридским Реалом и Реал Сосьедадом завершился нулевой ничьей.