Англия

Астон Вилла продлила проигрышную серию Ньюкасла в чемпионате Англии, а сама поднялась в таблице на восьмое место.

В перенесенном матче 11-го тура АПЛ Астон Вилла не оставила шансов Ньюкаслу.

Два мяча, забитые еще до перерыва, позволили бирмингемцам спокойно довести матч до победы и опередить в турнирной таблице Арсенал, Саутгемптон и Челси.

Астон Вилла — Ньюкасл 2:0

Голы: Уоткинс, 13, Траоре, 42.

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Дуглас Луис, Накамба — Траоре (Трезеге, 80), Баркли (Эль-Гази, 80), Грилиш (Рэмси, 88) — Уоткинс.

Ньюкасл: Дарлоу — Манкильо (Сен-Максимен, 71), Хэйден, Лассельс, Шер, Льюис — Шелви, Хендрикс, Альмирон (Гейл, 81) — Кэрролл (Фрейзер, 71), Уилсон.

Предупреждения: Шер, Кэрролл, Лассельс.

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