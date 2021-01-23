Астон Вилла продлила проигрышную серию Ньюкасла в чемпионате Англии, а сама поднялась в таблице на восьмое место.
Getty Images
23 января 2021, 23:54
В перенесенном матче 11-го тура АПЛ Астон Вилла не оставила шансов Ньюкаслу.
Два мяча, забитые еще до перерыва, позволили бирмингемцам спокойно довести матч до победы и опередить в турнирной таблице Арсенал, Саутгемптон и Челси.
Астон Вилла — Ньюкасл 2:0
Голы: Уоткинс, 13, Траоре, 42.
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Дуглас Луис, Накамба — Траоре (Трезеге, 80), Баркли (Эль-Гази, 80), Грилиш (Рэмси, 88) — Уоткинс.
Ньюкасл: Дарлоу — Манкильо (Сен-Максимен, 71), Хэйден, Лассельс, Шер, Льюис — Шелви, Хендрикс, Альмирон (Гейл, 81) — Кэрролл (Фрейзер, 71), Уилсон.
Предупреждения: Шер, Кэрролл, Лассельс.
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