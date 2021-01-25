Англия

После таких данных, решение руководство не кажется неожиданным.

Как уже сообщалось ранее, руководство лондонского Челси в ближайшее время должно объявить об увольнении с поста главного тренера основной команды Фрэнка Лампарда.

Кроме того, в отдельных СМИ уже был назван главный претендент на смену английского специалиста во главе "пенсионеров". Им считается экс-наставник французского ПСЖ Томас Тухель, которого в начале 2021 года потеснил во главе "красно-синих" аргентинец Маурисио Почеттино.

Причиной столь резкого решения руководства "пенсионеров" стали неудачные результаты выступлений команды на стыке 2020-го и 2021-го годов, что привело к понижению позиции Челси в турнирной таблице национального первенства вплоть до девятой строчки.

Однако, согласно данным ресурса ESPN, проблемы с достижение результата появились у "синих" не только в недавнем прошлом. Так, Фрэнк Лампард, с момента начала работы во главе Челси до сегодняшнего дня, провел 57 поединков в английской Премьер-лиге, в которых в среднем зарабатывал 1,67 очков вместе с командой.

Это — худший показатель среди всех наставников Челси эпохи правления Романа Абрамовича.

В ближайшее время ожидается появление официальной информации об уходе Лампарда с поста наставника лондонского клуба, а также объявление его сменщика в данной роли.