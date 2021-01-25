Англия

Лондонцы никогда не интересовались итальянским тренером.

Челси после увольнения Фрэнка Лампарда рассматривает различные кандидатуры на пост главного тренера.

Однако как сообщает журналист Фабрицио Романо, "пенсионеры" ни разу не контактировали с Массимилиано Аллегри.

За последний год он был связан с рядом ведущих европейских клубов, но почему-то так и не вернулся к работе.

Ходили слухи, что ПСЖ, Интер и Манчестер Юнайтед станут возможными пунктами назначения для итальянского тренера.

Напомним, что самым вероятным вариантом замены для Лампарда остается Томас Тухель.