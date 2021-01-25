Лондонцы никогда не интересовались итальянским тренером.
Массимилиано Аллегри, getty images
25 января 2021, 22:56
Челси после увольнения Фрэнка Лампарда рассматривает различные кандидатуры на пост главного тренера.
Однако как сообщает журналист Фабрицио Романо, "пенсионеры" ни разу не контактировали с Массимилиано Аллегри.
За последний год он был связан с рядом ведущих европейских клубов, но почему-то так и не вернулся к работе.
Ходили слухи, что ПСЖ, Интер и Манчестер Юнайтед станут возможными пунктами назначения для итальянского тренера.
Напомним, что самым вероятным вариантом замены для Лампарда остается Томас Тухель.