Англия

Очередная трансферная сага близка с своей развязке.

Переход полузащитника мадридского Реала на правах арендного соглашения в лондонский Арсенал может быть завершен в ближайшие двое суток, а на вторник, 27 января, у футболиста запланировано обязательное медицинское обследование перед завершением сделки.

Об этом сообщил испанский журналист Гиллема Балага и своем интервью локальной радиостанции Cadena COPE.

По данным источника, клубы до последнего будут биться между собой за пункт о возможности последующего выкупа в будущем контракте футболиста, однако сам факт сделки уже видится предрешенным. Реал не желает расставаться с игроком по окончанию сезона, в то время как свою заинтересованность в Эдегоре неоднократно выражал наставник "канониров" Микель Артета.

Испанский специалист желает увидеть футболиста в обойме своего клуба уже перед матчем против Манчестер Юнайтед в следующие выходные.

22-летний полузащитник в текущем сезоне принял участие в 9 матчах (367 минут) "сливочных", не отметившись при этом результативными действиями. Его трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро.