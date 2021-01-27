Вашему вниманию ключевые моменты поединка.
Матч Саутгемптон - Арсенал, Getty Images
27 января 2021, 07:35
Саутгемптон принимал Арсенал в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги.
Хозяева вышли вперед уже на третьей минуте встрече, на что подопечные Микеля Артеты ответили тремя голами по ходу поединка.
Вашему вниманию видео голов и обзор данного матча:
Саутгемптон — Арсенал 1:3
Голы: Армстронг, 3 — Пепе, 8, Сака, 39, Ляказетт, 72
Саутгемптон: Маккарти — Валери, Беднарек, Стивенс, Воукинс (Редмонд, 67) — Диалло, Армстронг, Уорд-Праус, Уолкотт (Нлундулу, 74) — Адамс, Ингз (Уоттс, 74).
Арсенал: Лено - Бельерин, Холдинг, Давид Луиз, Суареш, — Джака, Партей (Эльнени, 78) — Сака, Смит-Роу (Виллиан, 72), Пепе (Уиллок, 90+2) — Ляказетт.
Предупреждения: Уоттс — Бельерин, Пепе
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