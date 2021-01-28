Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 20-го тура АПЛ.

Поединки в рамках двадцатого тура английской Премьер-лиги получились достаточно тяжелыми сразу для нескольких команд из лидирующей группы. Так, параллельно игре Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед (1:2), выступая на поле Эвертона, Лестер Брендана Роджерса не сумел набрать максимум очков, обменявшись голами с "ирисками" (1:1).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Эвертон — Лестер 1:1

Голы: Хамес, 30 — Тилеманс, 67

Эвертон: Пикфорд — Холгейт (Ивоби, 80), Кин, Мина, Динь — Андре Гомеш, Дэвис, Хамес (Сигурдссон, 85), Годфри — Кэлверт-Льюин (Коулмэн, 89), Ришарлисон.

Лестер: Шмайхель — Эванс (Сеюнджю, 77), Кастань, Фофана, Джастин — Мэддисон, Тилеманс, Барнс, Олбрайтон (Ундер, 68), Ндиди (Менди, 42) — Перес

Предупреждения: Хамес — Джастин.