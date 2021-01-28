Англия

Наставник "красных дьяволов" поделился мыслями о проигрыше своего клуба.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал поражение в поединке 20-го тура АПЛ против Шеффилда.

"Мне кажется, что все мы будем раскритикованы после этого матча. Не думаю, что Мартиаль станет исключением. Нас должны критиковать, потому что мы не добились нужного результата. Мартиаль усердно работает на тренировках, акцентируя внимание на реализации. Уверен, он будет в порядке.

На матч можно посмотреть с разных сторон. В этой встрече наши передачи были недостаточно качественными, нам не хватало ритма, темпа и качества при передачах. Мы делали мало забеганий, учитывая количество свободного пространства, особенно в первом тайме.

Парни были великолепны на протяжении нескольких месяцев, стабильно играли на очень высоком уровне. В этот вечер мы не смогли его достичь. Когда такое происходит в матчах АПЛ, то появляются вот такие результаты", – приводит слова Солскьяера Goal.

Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи.

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