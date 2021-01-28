Англия

Боснийский нападающий может вернуться в Манчестер.

Эдин Джеко после конфликта с главным тренером комнды Паулу Фонсекой, видимо, будет вынужден покинуть Рому.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, агенты боснийского нападающего предложили футболиста Манчестер Юнайтед.

Эдин Джеко в текущем сезоне провел 20 поединков, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Боснийский нападающий выступал за Манчестер Сити в период с 2011 года по 2015 год.

Ранее сообщалось, что Рома желает обменять Джеко на Эриксена, но президент Интера не верит в возможность сделки.