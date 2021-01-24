Италия

Клубы хотят избавится от "лишних" игроков по разным причинам, однако так и не пришли к общему знаменателю.

Как сообщает ресурс Football Italia, со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport, римская Рома выступила с предложением в адрес миланского Интера об обмене футболистами между клубами.

Со своей стороны, "волки" готовы предложить боснийского форварда Эдина Джеко, у которого разгорелся серьезный конфликт с главным тренером Паулу Фонсекой. Взамен, римляне хотят получить датского полузащитника "нерадзурри" Кристиана Эриксена, который не нашел себе место под руководством Антонио Конте.

По информации источника, речь идет об обоюдном арендном соглашении до конца сезона.

Впрочем, со стороны президента миланского клуба не возникло должного интереса в процессе переговоров между сторонами. Стивен Чжан мало верит в успех подобной сделки, поэтому трансферный процесс временно был поставлен на паузу.

Миланский Интер и римская Рома свои матчи 19-го тура итальянской Серии А уже провели: коллектив Конте не смог на выезде вскрыть оборону фриульского Удинезе (0:0), а подопечные Фонсеки вышли победителем из голевой перестрелки со Специей (4:3).