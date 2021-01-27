Италия

Нападающий Челси может заменить в Риме экс-капитана "волков".

Рома до окончания зимнего трансферного окна намерена осуществить обмен своего форварда Эдина Джеко на нападающего Челси Оливье Жиру — утверждает Corriere dello Sport.

Римлянам не удалось обменять Джеко, который разругался с тренером Пауло Фонсекой, на Мариано Диаса или Мартина Брайтвейта, но первый не захотел менять Реал на Рому, а второй — Барселону на Рим.

Как полагают эксперты, приход в Челси Томаса Тухеля может сократить игровую практику Жиру, а Оливье надеется пробиться в сборную Франции на финальный турнир чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Джеко не захотел переходить в Вест Хэм.

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