Италия

Римский клуб намерен расстаться с боснийцем.

Рома продолжает искать варианты развития событий после конфликта между форвардом клуба Эдином Джеко и главный тренером Паола Фонсекой.

По информации Sky Sport, римский клуб выступил с предложением к Интеру об обмене 34-летнего Джеко на полузащитника Алексиса Санчеса.

Миланский клуб пока не определился, соглашаться ли на предложенную сделку и в каком формате. Сообщается, что клубам предстоит решить вопрос с платой за аренду и зарплате игроков.

Ранее сообщалось, что Рома желает обменять Джеко на Эриксена.

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