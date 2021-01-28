Испанский защитник будет бороться за свое место в составе Челси.
Маркос Алонсо, getty images
28 января 2021, 19:59
Маркос Алонсо не желает покидать Челси и собирается бороться за место в команде после прихода Томаса Тухеля, сообщает Mundo Deportivo.
Испанским защитником интересовалась Барселона, которая видела в нем сменщика для Хорди Альбы.
В текущем сезоне 30-летний футболист провел всего лишь три поединка, в которых получил желтую карточку.
Напомним, что с Алонсо не против воссоединиться и Антонио Конте — Интер планирует подписать игрока в случае ухода Перишича.