Англия

Испанский защитник будет бороться за свое место в составе Челси.

Маркос Алонсо не желает покидать Челси и собирается бороться за место в команде после прихода Томаса Тухеля, сообщает Mundo Deportivo.

Испанским защитником интересовалась Барселона, которая видела в нем сменщика для Хорди Альбы.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел всего лишь три поединка, в которых получил желтую карточку.

Напомним, что с Алонсо не против воссоединиться и Антонио Конте — Интер планирует подписать игрока в случае ухода Перишича.