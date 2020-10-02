Защитник близок к уходу из клуба.
Маркос Алонсо, getty images
02 октября 2020, 09:57
Миланский Интер в ближайшее время начнет переговоры с Челси о покупке крайнего защитника Маркоса Алонсо, сообщает Sky Sports.
По данным источника, в услугах испанца заинтересован лично главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте, который намерен укрепить левый фланг.
Отмечается, что Алонсо также желает покинуть клуб, так как понимает, что проиграет борьбу за место в основе Бену Чилвеллу.
Ранее сообщалось, что Интер также рассматривал вариант с покупкой другого игрока Челси — Эмерсона.