Италия

Защитник близок к уходу из клуба.

Миланский Интер в ближайшее время начнет переговоры с Челси о покупке крайнего защитника Маркоса Алонсо, сообщает Sky Sports.

По данным источника, в услугах испанца заинтересован лично главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте, который намерен укрепить левый фланг.

Отмечается, что Алонсо также желает покинуть клуб, так как понимает, что проиграет борьбу за место в основе Бену Чилвеллу.

Ранее сообщалось, что Интер также рассматривал вариант с покупкой другого игрока Челси — Эмерсона.