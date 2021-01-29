Вест Бромвич Альбион подписал нападающего Галатасарая Мбайе Дианье, сообщает официальный сайт английского клуба.

Сенегальский нападающий будет выступать за "дроздов" до конца текущего сезона на правах арендного соглашения.

В текущем сезоне Мбайе Дианье провел за Галатасарай 18 поединков во всех турнирах, отметившись 11 забитыми голами.   

Напомним, что Вест Бромвич Альбион также претендовал на именитого бельгийского нападающего Кристиана Бентеке.