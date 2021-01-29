"Дрозды" усилили линию нападения.
Мбайе Дианье, фото Галатасарай
29 января 2021, 22:28
Вест Бромвич Альбион подписал нападающего Галатасарая Мбайе Дианье, сообщает официальный сайт английского клуба.
Сенегальский нападающий будет выступать за "дроздов" до конца текущего сезона на правах арендного соглашения.
В текущем сезоне Мбайе Дианье провел за Галатасарай 18 поединков во всех турнирах, отметившись 11 забитыми голами.
Напомним, что Вест Бромвич Альбион также претендовал на именитого бельгийского нападающего Кристиана Бентеке.