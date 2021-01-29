Англия

"Дрозды" усилили линию нападения.

Вест Бромвич Альбион подписал нападающего Галатасарая Мбайе Дианье, сообщает официальный сайт английского клуба.

Сенегальский нападающий будет выступать за "дроздов" до конца текущего сезона на правах арендного соглашения.

В текущем сезоне Мбайе Дианье провел за Галатасарай 18 поединков во всех турнирах, отметившись 11 забитыми голами.

Напомним, что Вест Бромвич Альбион также претендовал на именитого бельгийского нападающего Кристиана Бентеке.