28-летний Аарон Лонг попал в сферу интересов мерсисайдцев.
Аарон Лонг, Getty Images
29 января 2021, 23:58
Ливерпуль ищет пути решения проблемы с множеством травмированных футболистов линии защиты.
По информации ESPN, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с краткосрочной арендой 28-летнего Аарона Лонга, выступающего за Нью-Йорк Ред Буллс. Однако сообщается, что на текущий момент предложений о трансфере защитника не поступало.
Также 28-летний американец с 2018-го года выступает за сборную США. За национальную команду Лонг провел 18 поединков, отметившись тремя голами.
Ранее наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал кадровые потери в клубе.
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