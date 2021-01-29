Англия

Наставник "красных" прокомментировал кадровые потери в клубе.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о потребности в поиске защитника для мерсисайдского клуба.

"Послушайте, я понятия не имею, но мы пытаемся. Нечего сказать, пока ничего не произошло. Вчерашняя ситуация с Матипом ничего не изменила.

Ситуация та же, что и раньше. Мы все время над этим работаем. Посмотрим", – цитирует Клоппа BBC.

Вероятно, немецкий специалист в данный период сезона вынужден будет использовать номинальных полузащитников, таких как Джордан Хендерсон, в центре обороны, чтобы компенсировать отсутствие травмированных Вирджила Ван Дейка, Джо Гомеса, Фабиньо и Жоэля Матипа.

Ранее Юрген Клопп высказывался о травмах в линии обороны.

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