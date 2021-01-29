Англия

Наставник Ливерпуля хочет видеть француза в своем клубе.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп хочет видеть в своем клубе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Canal +, наставник мерсисайдского клуба "оказывает серьезное давление на окружение Мбаппе", пытаясь убедить футболиста перейти в Ливерпуль.

Также отмечается, что француз контактирует с полузащитником Ливерпуля Фабиньо, который уверен в успехе Килиана, в случае перехода того в стан "красных"

Ранее сообщалось, что нападающий парижского гранда Мбаппе не спешит с продлением контакта с ПСЖ.

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