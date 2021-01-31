Англия

"Красные" продолжают искать способы исправить кризис в защитной линии.

Защитник Вест Хэма Исса Диоп попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает Sky Sports, ссылаясь на Daily Star.

По информации источника, команда Юргена Клоппа продолжает рассматривать все варианты для усиления защитной линии, которая сильно пострадала из-за травм.

Из-за этого, "мерсисайдцы" намерены арендовать 24-летнего француза до конца нынешнего сезона с правом выкупа футболиста за 22 млн фунтов стерлингов.

В текущей кампании Диоп провел всего лишь пять матчей, в которых отыграл 387 минут.