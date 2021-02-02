Англия

Турецкий защитник перебрался в стан мерсисайдцев.

Ливерпуль арендовал защитника Шальке Озана Кабака, сообщает официальный сайт "красных".

Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона. Футболист прибудет в расположения клуба на этой неделе.

Озан Кабак успел поиграть в чемпионате Германии за Штутгарт и Шальке, а также уже выступал за сборную Турции.

Центральный защитник будет выступать под 19-ым номером.

В качестве замены Шальке надеется подписать защитника Арсенала Шкодрана Мустафи.

Напомним, что ранее Ливерпуль подписал еще одного защитника — Бэна Дэвиса.

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