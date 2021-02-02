Турецкий защитник перебрался в стан мерсисайдцев.
Озан Кабак, getty images
02 февраля 2021, 00:10
Ливерпуль арендовал защитника Шальке Озана Кабака, сообщает официальный сайт "красных".
Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона. Футболист прибудет в расположения клуба на этой неделе.
Озан Кабак успел поиграть в чемпионате Германии за Штутгарт и Шальке, а также уже выступал за сборную Турции.
Центральный защитник будет выступать под 19-ым номером.
В качестве замены Шальке надеется подписать защитника Арсенала Шкодрана Мустафи.
Напомним, что ранее Ливерпуль подписал еще одного защитника — Бэна Дэвиса.
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