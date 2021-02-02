Англия

Ливерпуль лишился камерунского защитника на долгий период

Защитник Ливерпуля Жоэль Матип пропустит остаток сезона из-за повреждения, сообщает официальный сайт "красных".

Камерунский защитник получил травму связок лодыжки в поединке чемпионата Англии против Тоттенхэма.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 12 матчей на клубном уровне, в которых отметился голом и двумя ассистами.

Напомним, что Ливерпуль подписал двух защитников на правах арендного соглашения — Бэна Дэвиса из Престона и Озана Кабака из Шальке.