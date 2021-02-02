Англия

Микель Артета разгрузил кадровую обойму своей команды в центре поля.

Согласно сообщениям от английских клубов Ньюкасл Юнайтед и Вест Бромвич Альбион, лондонский Арсенал решил до конца текущего сезона разгрузить свой кадровый резерв в линии полузащиты.

Так, в составе "сорок" карьеру на правах аренды будет продолжать Джо Уиллок, а в распоряжение "дроздов" отправился Эйнсли Мэйтланд-Найлз.

Уиллок в текущем сезоне провел за "канониров" 18 поединков (1000 минут), в которых сумел по три раза отличиться забитыми мячами и результативными передачами.

Мэйтленд-Найлз, в свою очередь, принял участие в 21-й игре (1183 минуты), в которых отметился двумя голевыми пасами.

Шанс на дебют за новые клубы футболисты могут получить уже в ближайший уик-энд, когда Вест Бромвич будет играть на выезде против лондонского Тоттенхэма, Ньюкасл на своем поле примет Саутгемптон.