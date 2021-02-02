Англия

Новое соглашение с испанским голкипером рассчитано до 2023 года.

Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Висенте Гуаитой.

Новое соглашение с 34-летним испанским голкипером рассчитано до лета 2023 года. Также в новый контракт включена опция продления еще на один сезон.

Гуаита выступает за "стекольщиков" с 2018 года — за это время он провел 80 матчей. из которых 24 на ноль.

В нынешнем сезоне Гуаита отыграл 21 поединок, из которых четыре на ноль.