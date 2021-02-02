Англия

Швейцарец выйдет в старте против Вулверхэмптона в рамках чемпионата Англии.

Арсенал встретится в гостях с Вулверхэмптоном в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер "канониров" Микель Артета определился со стартовым составом на данный матч, в котором нашло место полузащитнику и экс-капитану команды Граниту Джаке.

Для швейцарского хавбека этот поединок станет юбилейным, 200-м, за Арсенал во всех турнирах с тех пор, как он переехал на Эмирейтс из гладбахской Боруссии летом 2016 года.

Напомним, матч Вулверхэмптон — Арсенал состоится сегодня, второго февраля, в 20:00 по киевскому времени.

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