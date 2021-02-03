Англия

Команда Ходжсона набрала три очка во втором матче АПЛ подряд.

Завершился очередной поединок 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором Кристал Пэлас отправился в гости к Ньюкаслу.

Несмотря на то, что "сороки" повели в счете уже на третьей минуте встречи благодаря голу Шелви, подопечным Роя Ходжсона еще до перерыва удалось перевернуть чашу весов в свою сторону, а во втором тайме — удержать победный результат (2:1).

Ньюкасл — Кристал Пэлас 1:2

Голы: Шелви, 2 — Ридевалд, 21, Кэйхилл, 25.

Ньюкасл: Дарлоу — Манкильо (Гэйл, 77), Шер, Кларк (Кэрролл, 89), Льюис, Хэйден, Хендрик (Сен-Максимен, 63), Альмирон, Шелви, Фрэйзер, Уилсон.

Кристал Пэлас: Гуаита — Дэнн, ван Анхолт, Кэйхилл, Ридевалд (Куяте, 90+), Эзе, Миливоевич, Заа (Таунсенд, 58), Клайн, Батшуайи (Бентеке, 73), Айю.

Предупреждения: Шелви — Клайн, Миливоевич, Айю.