Англия

Немецкий голкипер заработал красную карточку в поединке против Вулверхэмптона.

Арсенал потерпел гостевое поражение от Вулверхэмптона в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги со счетом 1:2, при этом подопечные Микеля Артеты были вынуждены доигрывать поединок вдевятером.

Первое удаление заработал центральный защитник Давид Луис в концовке первого тайма, а уже на 72-й минуте встречи главный арбитр Крейг Поусон показал красную карточку голкиперу Арсенала Бернду Лено, который сыграл рукой вне штрафной площади во время перспективной атаки соперника.

Таким образом, Лено стал вторым вратарем в истории Арсенала, который заработал удаление в поединке АПЛ. Первым, кому удалось отметиться подобным "достижением", стал Дэвид Симен, получивший красную карточку еще в ноябре 1993 года в противостоянии с Ньюкаслом.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Вулверхэмптон — Арсенал вы можете на Football.ua.