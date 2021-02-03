Украинец сможет усилить игру "горожан" после выхода на замену.
Александр Зинченко, getty images
03 февраля 2021, 19:45
Манчестер Сити сыграет против Бернли на чужом поле в рамках поединка 22-го тура чемпионата Англии.
Хосеп Гвардиола решил оставить Александра Зинченко на скамье запасных — слева в обороне сыграет Лапорт.
Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Рубен Диаш, Стоунз, Лапорт - Родри, Гюндоган, Марез — Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус.
Запасные: Гарсия, Гомес, Зинченко, Менди, Торрес, Уокер, Фернандиньо, Фоден, Штеффен
Матч Бернли — Манчестер Сити начнется в 20:00 по киевскому времени.