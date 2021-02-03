Манчестер Сити сыграет против Бернли на чужом поле в рамках поединка 22-го тура чемпионата Англии.

Хосеп Гвардиола решил оставить Александра Зинченко на скамье запасных — слева в обороне сыграет Лапорт.

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Рубен Диаш, Стоунз, Лапорт - Родри, Гюндоган, Марез — Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус.

Запасные: Гарсия, Гомес, Зинченко, Менди, Торрес, Уокер, Фернандиньо, Фоден, Штеффен

Матч Бернли — Манчестер Сити начнется в 20:00 по киевскому времени.