Англия

Наставник Манчестер Сити похвалил своего подопечного за старания.

Накануне поединка 21-го тура английской Премьер-лиги против Шеффилд Юнайтед главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил украинца Александра Зинченко за проделанную работу во время последних тренировочных занятий и официальных поединков.

"Он знает, как играть в футбол, — сказал испанский специалист на пресс-конференции, — Он играет на хорошем уровне уже длительный промежуток времени, всегда грамотно подкован тактически и правильно обороняется. Зинченко настолько умен, что не совершает ошибок.

Сыграв на Стэмфорд Бридж и Олд Траффорд, он сделал невероятный рывок вперед в своем развитии, после чего продолжает выступать наилучшим образом. Он действительно хорош в последнее время", — подытожил наставник "горожан".

Манчестер Сити в данный момент сезона является лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 41 балл за 19 сыгранных поединков. Игра между "небесно-голубыми" и Шеффилд Юнайтед состоится 30 января, в 17:00 по киевскому времени.