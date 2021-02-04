Англия

Наставник Брайтона высказался о победе над Ливерпулем в матче чемпионата Англии.

Брайтон одержал гостевую победу над Ливерпулем в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги благодаря единственному голу Альсате. Главный тренер "чаек" Грэм Поттер поделился эмоциями после данного противостояния, которое завершилось в пользу его команды.

"Фантастическая игра, мои подопечные были потрясающими. Мы боролись, когда это было необходимо, но сумели показать качественный футбол в атаке".

"Чтобы приехать на Энфилд и победить, нужно быть близким к совершенству. Думаю, у нас это получилось. Мы пытались атаковать и показывать красивую игру. Это был настоящий футбол".

"Нам удалось произвести неплохой забег (Брайтон одолел Тоттенхэм перед Ливерпулем — прим. ред.), но нужно не останавливаться на достигнутом. Природа АПЛ такова, что положение дел меняется очень быстро. Тем не менее, это хороший вечер для нашей команды", — заявил Грэм Поттер в послематчевом комментарии.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Ливерпуль — Брайтон вы можете на Football.ua.

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