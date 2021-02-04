Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Манчестер Сити отправился в гости к Бернли в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги, где одержал уверенную победу.

Двух безответных голов, авторами которых стали Габриэль Жезус и Рахим Стерлинг, оказалось "горожанам" достаточно для победы над одним из аутсайдеров чемпионата.

Смотрите видео голов и обзор матча Бернли — Манчестер Сити:



Бернли – Манчестер Сити 0:2

Голы: Жезус, 3, Стерлинг, 38

Бернли: Поуп – Лоутон, Тарковский, Ми, Питерс – Гудмундссон, Уэствуд (Берсон, 81), Корк (Стивенс, 71), Макнил – Родригес (Мумбонго, 77), Выдра

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу (Зинченко, 64), Стоунз, Диаш, Ляпорт – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлинг

Предупреждения: Эдерсон – Стивенс, Мумбонго.