Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 23-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 23-го тура Премьер-лиги Астон Вилла примет на своем поле Арсенал.

Астон Вилла — Арсенал

Суббота, 6 февраля, 14:30. Вилла Парк, Бирмингем. Главный арбитр — Крис Кавана. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Футболисты Астон Виллы сумели громко заявить о себе, заставив окончательно позабыть об их прошлогоднем статусе претендента на понижение в классе, но, в отличие от того же Вест Хэма, бирмингемцы немного сдали свои позиции и расположились в середине турнирной таблице. Причиной этому стали нестабильные выступления, которые преследуют команду Дина Смита с начала 2021 года ввиду непростого календаря.

Начиная с первого января Астон Вилла провела шесть поединков в рамках английской Премьер-лиги, четыре из которых завершились для подопечных Смита поражениями, а два — победами. Помимо неудач в противостояниях с манчестерскими грандами, бирмингемцы умудрились пропустить от нерезультативного Бернли аж три мяча (2:3). Столько же голов пропустил Эмильяно Мартинес от футболистов Вест Хэма.

Тем не менее, мы еще не забыли, как закончился матч Астон Виллы с Арсеналом в прошлом круге АПЛ. Этот поединок можно назвать худшим в исполнении подопечных Микеля Артеты в текущем сезоне, что отразилось на конечном результате — 3:0 в пользу клуба из Бирмингема. Но, стоит также признать, что и "канониры" тогда были совершенно другой командой, которая испытывала недостаток креатива в атаках ввиду отсутствия качественного плеймейкера. Сегодня же тренерский штаб Артеты имеет в своем распоряжении сразу двух — Эмиля Смита-Роу и Мартина Эдегора.

Арсенал старается с каждым туром приблизиться к еврокубковой зоне и шел на серии из семи поединков без поражений в Премьер-лиге (пять побед и две ничьи), однако прервалась она в прошлом туре с Вулверхэмптон не сколько из-за игровых аспектов, а из-за судейского решения удалить Давида Луиса в конце первого тайма и назначить пенальти. "Волки" забили победный гол в большинстве, а Арсенал, помимо бразильского центрбека, лишился на матч с Астон Виллой еще и ключевого голкипера — Бернда Лено. Как раз отсутствие Лено может сыграть ключевую роль против "львов", ведь Райан может не сыграть из-за недавнего повреждения, а неудачное выступление Рунарссона против Ман Сити в Кубке лиги мы все прекрасно помним.

По версии букмекеров, безоговорочного фаворита предстоящего противостояния выделить весьма непросто. Так, на победу Астон Виллы предлагается коэффициент 2,65, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается невероятным показателем 2,65. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.

Не сыграют: Хаус, Уэсли — Давид Луис, Лено.

Под вопросом: ... — Райан, Тирни.