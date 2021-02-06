Англия

Португальский наставник попал в очередной забавный эпизод во время своего послематчевого интервью.

Футбольная журналистка Алисон Бендер с помощью своего официального аккаунта в социальной сети Twitter рассказала о неприятной ситуации, которая возникла между ей и главным тренером лондонского Тоттенхэма Жозе Моуриньо.

После поражения "шпор" в домашнем дерби против Челси (0:1), сотрудница СМИ подошла к португальскому специалисту с вопросом от том, почему он оставил Гарета Бэйла на скамейке запасных в этом неудачно завершившемся матче. Однако, в ответ Бендер получила совсем не ту реплику, на которую могла изначально рассчитывать.

"Хороший вопрос, но ты не заслуживаешь получить ответ на него", — сказал Моуриньо, после чего журналистке закрыли доступ к главному тренеру.

В комментарии под данной публикацией также пожаловал британский журналист Нэд Боутлинг, которому не составило труда вспомнить один из казусов, который произошел во время его попытки взять интервью у Моуриньо после неудачной игры его команды.

Челси сыграл вничью против Уикомба (1:1), а сотрудник СМИ взял на себя смелость спросить у португальского наставника о слабом выступлении Михаэля Баллака в этом матче, на что получил в ответ обвинение в "предвзятом отношении к немцам", а также ему была заблокирована возможность в дальнейшем брать интервью у Моуриньо.

Напомним, что Тоттенхэм проиграл три последних матча в АПЛ, однако получит шанс исправить ситуацию в следующей домашней игре против Вест Бромвича, которая запланирована на 7 февраля, 14:00 по киевскому времени.