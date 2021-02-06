Англия

Бразильский игрок линии обороны впечатлил клуб своим мастерством.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, центральный защитник лондонского Челси Тиаго Силва ведет вялотекущие, но неизменно стремящиеся к итоговому успеху, переговоры со своим нынешним клубом относительно возможности продления действующего контракта на один год.

36-летний футболист пополнил состав "пенсионеров" в конце лета 2020 года, однако настолько впечатлил руководство и тренерские штабы Фрэнка Лампарда и Томаса Тухеля, который и так был прекрасно с ним знаком, что "синие" немедленно решились на активацию опции продления соглашения.

В новом сезоне опытный исполнитель провел уже 21 матч в составе Челси, оформив при этом два результативных удара.

Источник сообщает, что окончательное решение о продлении контракта будет принято игроком в течении следующей недели.

Ближайший поединок, в котором сможет принять участие Тиаго Силва, состоится 7 февраля, когда Челси на выезде сыграет против Шеффилд Юнайтед. Однако полученное повреждение может помешать его планам.