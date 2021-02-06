Англия

Кайд Гордон продолжит свою карьеру в более именитом клубе.

Вингер Дерби Каунти Кайд Гордон подписал контракт с Ливерпулем, сообщает официальный сайт "баранов".

Детали сделки по 16-летнему англичанину не разглашаются.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 1 миллион фунтов стерлингов и еще 3 млн для Дерби в качестве бонусов.

Гордон дебютировал в большом футболе в декабре прошлого года, когда вышел на замену в матче Чемпионшипа против Бирмингема.