Кайд Гордон продолжит свою карьеру в более именитом клубе.
Кайд Гордон, ФК Дерби Каунти
06 февраля 2021, 09:05
Вингер Дерби Каунти Кайд Гордон подписал контракт с Ливерпулем, сообщает официальный сайт "баранов".
Детали сделки по 16-летнему англичанину не разглашаются.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 1 миллион фунтов стерлингов и еще 3 млн для Дерби в качестве бонусов.
Гордон дебютировал в большом футболе в декабре прошлого года, когда вышел на замену в матче Чемпионшипа против Бирмингема.