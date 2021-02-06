Испания

Английский клуб старался найти усиление в виде любой доступной опции.

В своих отчаянных попытках пополнить кадровый резерв в позиции центрального защитника во время зимней трансферной кампании английский Ливерпуль старался найти возможные опции в любом уголке Европы.

Как стало известно ресурсам The Athletic и El Mundo Deportivo, интерес "красные" проявляли к игроку обороны каталонской Барселоны Самуэлю Умтити, а директор по футболу действующих чемпионов Англии Майкл Эдвардс даже выходил на прямой контакт с игроком.

В итоге, Ливерпуль остановился на вариантах с подписание Бена Дэвиса из Престона и Озана Кабака из немецкого Шальке, а сам Умтити, как сообщает источники, ответил отказом на предложение английского клуба, хотя и находился для него во главе списка приоритетов.

В текущем сезоне из-за травм 27-летний центральный защитник провел всего семь поединков (379 минут) за "блаугранас". А его следующее появление на поле допускается во время ближайшего гостевого матча Барселоны против севильского Бетиса, который состоится 7 февраля, в 22:00 по киевскому времени.