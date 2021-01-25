Англия

Вингер Кайд Гордон продолжит карьеру на Энфилде.

Ливерпуль практически договорился с Дерби Каунти о трансфере 16-летнего вингера Кайда Гордона — сообщает The Telegraph.

"Красные" заплатят за форварда 1 миллион фунтов и еще 3 миллиона "бараны" смогут получить в виде бонусов.

Гордон выступал за юношескую команду (U-18) Дерби Каунти и уже привлекался в первую команду. Профессионального контракта у молодого футболиста пока нет.

На Гордона также претендовали Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

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