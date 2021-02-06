Англия

Томас Тухель восхищается защитником мюнхенской Баварии.

Защитник Баварии Давид Алаба в летнее трансферное окно может перейти в Челси, сообщает The Guardian.

По информации источника, лондонский клуб намерен перехватить 28-летнего австрийца у мадридского Реала, который также желает заполучить игрока, у которого завершается контракт предстоящим летом.

Бавария не будет продлевать контракт с Давидом и по последним новостям, именно мадридский клуб — главный фаворит на подписание футболиста, однако Челси постараемся навязать борьбу "сливочным"

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Отмечается, что Алабу очень сильно хочет видеть в своем составе новый наставник "синих" Томас Тухель.

В текущем сезоне Алаба провел 26 поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист.