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Football.ua представляет список лучших футболистов, у которых летом истекают контракты с их нынешними клубами.

Со всеми произошедшими печальными событиями в прошлом году, которые непосредственно были связаны с пандемией коронавируса, футбольные болельщики несколько отвыкли от шокирующих многомилионных трансферов. Раньше практически в каждое трансферное окно справедливо можно было ожидать новых рекордных подписаний, однако сейчас, по крайней мере пока, клубы не готовы "взрывать" общественность шокирующими тратами на футболистов.

Рынок свободных агентов никогда не оставался за глазами селекционных служб топ-клубов (Ювентус не даст соврать), но в нынешней ситуации к нему уделяется особое внимание. Никто не откажется усилить свой состав звездой мирового уровня или очень перспективным талантом, особенно если взамен не придется выплачивать финансовую компенсацию продающей стороне. Так, Football.ua собрал для вас десятку лучших футболистов, которые могут сменить клубную прописку уже предстоящим летом на правах свободного агента.

Мемфис Депай

Нынешний клуб: Лион

Возраст: 26

Гражданство: Нидерланды

Позиция: форвард, левый вингер

Трансферная стоимость: 45 млн евро

Статистика: 20 матчей (1476 минут), 11 голов, 5 ассистов

После провального периода в Манчестер Юнайтед, где Мемфиса Депая в свое время успели "наградить" статусом "нового Криштиану Роналду", нидерландец сумел возобновить свою карьеру в Лионе. Сегодня Мемфис заслуженно является безоговорочным лидером "ткачей", но его амбиции реализовать себя в более именитом клубе никуда не провали.

"Мы с Ауаром знаем, что играем за очень большой клуб, но мы хотим попасть в один из трех лучших клубов мира. Ауар станет играть в 10 раз лучше. То же самое касается и меня. Я бы хотел выиграть титул с Лионом. Хотел бы подарить этот момент президенту и всей остальной команде", — сказал Депай в интервью Canal + в январе этого года.

Депай прямо заявляет в прессе, что намерен сменить клубную прописку, а его истекающий контракт летом этого года лишь поспособствует этому. Главным претендентом на 26-летнего форварда является каталонская Барселона с тех пор, как ее возглавил соотечественник футболиста — Рональд Куман, однако интерес присутствует и со стороны других европейских топ-клубов.

Хакан Чалханоглу

Барселона, Ювентус.

Нынешний клуб: Милан

Возраст: 26

Гражданство: Турция

Позиция: атакующий полузащитник

Трансферная стоимость: 35 млн евро

Статистика: 24 матча (1921 минута), 6 голов, 9 ассистов

Хакан Чалханоглу является одним из главных кирпичиков в системе Милана под руководством Стефано Пьоли и совсем нестранно, что "россонери" рассчитывают на турецкого плеймейкера в будущем.

В декабре прошлого года Чалханоглу стал лучшим игроком итальянской Серии А, что попросту не могло не вызвать интерес со стороны лучшим команд Европы. Истекающий контракт полузащитника — лишь бонус для потенциального покупателя, который стремится решить проблему с созданием моментов своей команды.

Тем не менее, сообщалось, что представители Чалханоглу приступили к решающему раунду переговоров о продлении действующего соглашения между их клиентом и Миланом, но камнем преткновения на пути к успешному завершению данного процесса являются финансовые запросы игрока, которые клуб готов удовлетворить лишь частично.

Чаханоглу хочет зарабатывать 5 миллионов евро в год (не считая бонусов), но Милан настаивает на 3,5 миллионах, поэтому заинтересованные в Хакане клубы пристально следят за ситуацией.

Манчестер Юнайтед, Атлетико, Интер.

Нынешний клуб: Милан

Возраст: 21

Гражданство: Италия

Позиция: голкипер

Трансферная стоимость: 60 млн евро

Статистика: 24 матча (2190 минут), 27 пропущенных, 8 "сухих"

Не будем далеко отходить от Милана и вспомним о еще одном ключевом футболисте этой команды, который уже не первый сезон демонстрирует не по годам уверенную игру в рамке ворот. Джанлуиджи Доннарумма в кампании-2017/18 уже мог покинуть стан "россонери". Сейчас все обходится без скандалов, но будущее молодого голкипера на Сан-Сиро по-прежнему остается под большим вопросом.

Если кто-то забыл, но агент Доннаруммы, Мино Райола, в декабре 2017 года откровенно пытался "продать" своего клиента в другой клуб. Ситуация тогда настолько обострилась, что перед одним из матчей экс-защитнику Милана Леонардо Бонуччи пришлось успокаивать Джанлуиджи в раздевалке, поскольку того, мягко говоря, критиковали разъяренные болельщики "россонери" во время разминки.

Доннарумма решил остаться в Милане и, по информации итальянских СМИ, его позиция не изменилась и сегодня, чего нельзя сказать о Райоле. Скандальный агент хотел бы пристроить итальянского вратаря в Челси или ПСЖ, но последнее слово останется за самим игроком.

Анхель Ди Мария

Челси, ПСЖ, Ювентус.

Нынешний клуб: Пари Сен-Жермен

Возраст: 32

Гражданство: Аргентина

Позиция: правый вингер, атакующий полузащитник

Трансферная стоимость: 28 млн евро

Статистика: 21 матч (1527 минут), 4 гола, 9 ассистов

У кого-то есть сомнения касательно профессиональных качеств Анхеля Ди Марии, который из года в год демонстрировал успешные выступления за такие клубы, как Бенфика, Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен? Разве что период в Манчестер Юнайтед никак нельзя назвать удачным в карьере аргентинца, но это не уменьшает его заслуг.

Ди Марии уже 32 года, при этом его контракт с ПСЖ подходит к своему завершению в конце текущего сезона.

Руководство парижского гранда планирует продолжить совместное сотрудничество с аргентинцем, однако в переговоры с футболистом готов вступить Интер. Как минимум, по возрастным показателям Ди Мария идеально вписывается в команду Антонио Конте.

Лука Модрич

Интер.

Нынешний клуб: Реал Мадрид

Возраст: 35

Гражданство: Хорватия

Позиция: центральный полузащитник

Трансферная стоимость: 10 млн евро

Статистика: 24 матча (1727 минут), 4 гола, 1 ассист

Кто бы мог подумать, что человеком, которому удастся прервать гегемонию и доминирование Криштиану Роналду и Лионеля Месси в мировом футболе, пусть и ненадолго, станет хорватский полузащитник Лука Модрич?

Несмотря на обилие огромных талантов в мадридском Реале, Лука Модрич по-прежнему сохраняет статус игрока основного состава. Многие любят вспоминать о вышеупомянутом Роналду и нестареющем Златане Ибрагимовиче, но ведь и самому Модричу уже 35 лет.

Есть большие подозрения, что карьера опытного хорвата завершится именно в Реале. Авторитетные инсайдеры не трубят о каком-то серьезном интересе со стороны других клубов, а сам Лука прямо заявляет о переговорах с Реалом касательно продления контракта.

"Всего рассказать не могу. Я веду переговоры с клубом, все движется в правильном направлении. В целом, ничего не поменялось. Я счастлив в Мадриде, стараюсь упорно работать на тренировках, чтобы быть конкурентоспособным. Возраст — не проблема", — заявил Модрич в интервью Goal.

Серхио Рамос

Нынешний клуб: Реал Мадрид

Возраст: 34

Гражданство: Испания

Позиция: центральный защитник

Трансферная стоимость: 14 млн евро

Статистика: 18 матчей (1575 минут), 3 гола, 1 ассист

Если Модрич не скрывает своего желания завершить карьеру в мадридском Реале, то ситуация с капитаном "сливочных" Серхио Рамосом обстоит не так радужно. Даже если именитый испанец и хочет продолжить выступления в Мадриде, согласовать условия нового контракта с руководством клуба пока не удается.

Главная причина разногласий — срок действия нового соглашения. Президент мадридского гранда Флорентино Перес предлагал опытному центрбеку только однолетнее соглашение с опцией продления еще на один сезон, но сам футболист желает получить полноценный двухлетний контракт, который позволит ему уйти из клуба в 2023 году.

Пока сохраняется неопределенность касательно будущего Рамоса в Реале, за ситуацией следят некоторые топ-клубы АПЛ и Пари Сен-Жермен.

Тоттенхэм, ПСЖ.

Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед,

Нынешний клуб: Ливерпуль

Возраст: 30

Гражданство: Нидерланды

Позиция: центральный полузащитник

Трансферная стоимость: 40 млн евро

Статистика: 27 матчей (2091 минут), 2 гола

Действующий чемпион Англии переживает кризис не только в плане результатов, но и рискует потерять своего центрального полузащитника — Жоржиньо Вейналдума, при чем без какой-либо компенсации ввиду истекающего соглашения.

Ливерпуль предложил новый трехлетний контракт нидерландскому хавбеку с зарплатой в размере 4 миллионов фунтов в год, однако футболист пока не спешит его продлевать и хочет рассмотреть все имеющиеся варианты продолжения карьеры. В ноябре Вейналдум весьма неоднозначно высказался о данной ситуации:

"Я ничего не могу сказать по этому поводу. Просто задайте эти вопросы Ливерпулю. Разве они не отвечают? Я не могу ничего сказать об этом, в том числе о том, идет ли речь о новом контракте между мной и Ливерпулем. Сожалею".

Серхио Агуэро

Барселона, Реал Мадрид, Интер.

Нынешний клуб: Манчестер Сити

Возраст: 32

Гражданство: Аргентина

Позиция: форвард

Трансферная стоимость: 35 млн евро

Статистика: 9 матчей (260 минут), 2 гола

Некогда один из лучших бомбардиров Европы Серхио Агуэро в нынешнем сезоне больше лечится, чем приносит пользу Манчестер Сити. Травма колена, повреждение подколенного сухожилия и, собственно, коронавирусная инфекция — это все проблемы со здоровьем, которые испытывал в последнее время 32-летний аргентинец.

Кажется, еще до старта сезона боссы "горожан" и Агуэро договорились, что летом 2021 года футболист покинет клуб на правах свободного агента. С чего такие выводы? Дело в том, что британская пресса не предоставляет никакой информации касательно переговоров о новом контракте с Серхио, а вот слухов по поводу поиска Хосепом Гвардиолой потенциальной замены аргентинцу более чем предостаточно.

Харри Кейн и Эрлинг Холанд — самые именитые центрфорварды из тех, которые упоминались в качестве возможных трансферов Манчестер Сити. Впрочем, и сам Агуэро не испытывает недостаток интереса со стороны европейских грандов.

Давид Алаба

Пари Сен-Жермен, Интер, Реал Мадрид.

Нынешний клуб: Бавария

Возраст: 28

Гражданство: Австрия

Позиция: левый защитник, центральный защитник

Трансферная стоимость: 65 млн евро

Статистика: 21 матч (1938 минут), 1 гол, 1 ассист

Давид Алаба является одним из главных объектов обсуждения на рынке потенциальных свободных агентов. Трансфер в Реал — мечта многолетнего игрока оборонительной линии Баварии, а его переезд в Мадрид футбольной общественностью воспринимается уже как состоявшийся факт. Тем не менее, сам австриец пока обходит тему своего переезда из Мюнхена.

"Лично я не считаю, что у меня все плохо в этом сезоне. Я не изменил свой стиль игры по сравнению с прошлым годом. Я уже много раз говорил об этом, что все, что действительно имеет значение для меня, – еще один успешный сезон с Баварией, – сказал Алаба для Bild.

Действующий контракт австрийского защитника с Баварией рассчитан до конца июня 2021 года, а высокие запросы по зарплате с его стороны фактически сделали невозможным его дальнейшее продление. Несмотря на то, что Реал считается лидером в гонке за Алабой, ему придется встретиться с невероятной конкуренцией.

Лионель Месси

Реал Мадрид, ПСЖ, Челси, Ливерпуль, Интер, Ювентус.

Нынешний клуб: Барселона

Возраст: 33

Гражданство: Аргентина

Позиция: правый вингер, нападающий

Трансферная стоимость: 80 млн евро

Статистика: 22 матча (1939 минут), 14 голов, 6 ассистов

Конечно, этот список просто невозможен без присутствия Лионеля Месси. Прошлым летом одной из самых обсуждаемых тем в мировом футболе стал возможный уход звездного аргентинца из Барселоны. Невзирая на желание аргентинца отправиться за новым вызовом в карьере, руководство "сине-гранатовых" не захотело его отпускать и потребовало у потенциальных покупателей выплатить компенсацию в размере 700 миллионов евро.

Месси остался недоволен действиями боссов Барселоны, и в своем нашумевшем интервью для Goal он публично раскритиковал тогдашнего президента клуба Жозепа Бартомеу: "Я остаюсь в Барселоне, чтобы не погрязнуть в судах. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа".

С тех пор, чего только не было в прессе по поводу союза Лионеля Месси и Барселоны. Слухов появлялось настолько большое количество, что как-то фильтровать их оказалось задачей не из простых. Будущее в Манчестер Сити, согласованный контракт с ПСЖ, желание Неймара вновь поиграть в одной команде с Месси — это все лишь малая часть... Подписать одного из лучших игроков в истории хотят абсолютно все, но далеко не все могут позволить себе его заплату.