Англия

Команда Дина Смита дважды за сезон обыграла "канониров".

В поединке 23-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал отправился в гости к Астон Вилле, где потерпел минимальное поражение.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Олли Уоткинса на второй минуте встречи, при чем место в воротах "канониров" занял дебютант Мэттью Райан ввиду дисквалификации Бернда Лено.

Футболисты Арсенала всячески пытались вскрыть оборону соперника во втором тайме, однако подопечные Дина Смита успешно отбивались, а Эми Мартинес неоднократно спасал свою команду от пропущенного гола. Финальный свисток зафиксировал победу Астон Виллы — 1:0.

Астон Вилла — Арсенал 1:0

Гол: Уоткинс, 2

Астон Вилла: Мартинес — Таргетт, Мингз, Конса, Кэш — Макгинн, Накамба, Баркли (Рэмзи, 78) — Траоре (Трезеге, 66), Уоткинс, Грилиш.

Арсенал: Райан — Соареш (Эдегор, 65), Холдинг, Габриэль, Бельерин — Партей (Виллиан, 74), Смит-Роу, Джака — Пепе, Ляказетт (Обамеянг, 59), Сака.

Предупреждения: Конса, Накамба, Грилиш — Партей, Джака.