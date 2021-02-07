Англия

Пеп поделился впечатлениями об игре.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Ливерпулем (1:4).

"Много эмоций, много всего произошло. Мы начали действительно очень хорошо, делая то, что мы хотим делать. Мне понравилось, как мы отреагировали на пропущенный мяч. Сегодня мы будем праздновать, но уже завтра все на тренировку.

Мы знали, что должны продолжать то, что делали в последние месяц или два, и это то, что мы делали хорошо".

"В течение многих лет мы не могли победить здесь, надеюсь, в следующий раз мы сможем сделать это снова. Энфилд — устрашающее место для Сити.

В феврале никто не становится чемпионами. Я не могу предсказать будущее. Все, что я могу предсказать, это то, что нам следует работать", — сказал Гвардиола в интервью ВВС.

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