Лондонцы попросили футболиста снизить свои требования.
Давид Алаба, getty images
08 февраля 2021, 20:30
Давид Алаба в процессе переговоров с Челси затребовал контракт с зарплатой 20 миллионов фунтов в год, сообщает The Telegraph.
Источник утверждает, что "пенсионеры" не готовы платить футболисту данную сумму и попросили его снизить требования.
В текущем сезоне Алаба провел 26 поединков, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что австрийского универсально футболиста претендует сразу шесть команд.