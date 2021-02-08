Англия

Лондонцы попросили футболиста снизить свои требования.

Давид Алаба в процессе переговоров с Челси затребовал контракт с зарплатой 20 миллионов фунтов в год, сообщает The Telegraph.

Источник утверждает, что "пенсионеры" не готовы платить футболисту данную сумму и попросили его снизить требования.

В текущем сезоне Алаба провел 26 поединков, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что австрийского универсально футболиста претендует сразу шесть команд.