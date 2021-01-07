Германия

Австрийский защитник имеет предложения из всех оставшихся чемпионатов из категории топ-5.

Как сообщает итальянский футбольный журналист Николо Скира, агент австрийского защитника мюнхенской Баварии Давида Алабы, Пини Захави, получил сразу шесть предложений от различных клубов относительно места продолжения работы своего клиента.

Так, по завершения источника, на подписание 28-летнего игрока обороны претендуют мадридский Реал, французский ПСЖ, лондонский Челси, Ливерпуль, миланский Интер и туринский Ювентус.

Действующий контракт футболиста с Баварией рассчитан до конца июня 2021 года, а высокие запросы по зарплате со стороны Алабы фактически сделали невозможным его дальнейшее продление. Как сообщалось ранее, Давид не намерен терять в финансовом плане и при переходе в новый клуб, запросив у мадридского Реала зарплату больше, чем у капитана команды Серхио Рамоса.

В текущем сезоне австрийский защитник сыграл 19 поединков (1653 минуты), в которых по разу отличился голом и результативной передачей. Трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 60 млн евро.

Ближайший матч мюнхенской Баварии с возможным участием в нем Давида Алабы состоится в пятницу, 8 января, когда действующие чемпионы Германии сыграют в гостях у Боруссии из Менхенгладбаха.