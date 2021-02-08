Англия

За четыре матча при немецком специалисте Челси набрал 10 очков.

В поединке 23-го тура АПЛ Челси минимально обыграл Шеффилд Юнайтед со счетом 2:1.

По информации OptaJoe, при Томасе Тухеле лондонская команда пропустила только один мяч в четырех матчах английской Премьер-лиги. Это лучший тренерский дебют на посту наставника Челси со времен Гуса Хиддинка в феврале 2009 года.

Также у Челси лучшие показатели в АПЛ в среднем за игру по числу ударов в створ и по количеству касаний в чужой штрафной.

После этого матча Челси с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

На Football.ua доступно видео автогола Рюдигера в матче Шеффилд Юнайтед — Челси.