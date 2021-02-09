Англия

Англичанин отметился юбилейным взятием ворот.

Нападающий Лидса Патрик Бэмфорд забил гол в поединке 23-го тура АПЛ против Кристал Пэлас.

По информации Sky Sports, данное взятие ворот стало для англичанина сотым на клубном уровне. Ему на это потребовалось 282 матча.

38 голов Бэмфорд забил за Лидс, 33 – за Мидлсбро, 21 – за МК Донс и 8 – за Дерби Каунти.

Ранее главный тренер Лидса Марсело Бьелса прокомментировал победу на Кристал Пэлас в поединке 23-го тура АПЛ.

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