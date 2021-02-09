Бразилец эффектно обыграл соперника перед чужой штрафной.
Рафинья, Getty Images
09 февраля 2021, 15:21
Лидс на домашнем стадионе обыграл Кристал Пэлас в рамках поединка 23-го тура АПЛ (2:0).
Под конец первой половины встречи полузащитник хозяев Рафинья получил передачу перед штрафной соперника.
24-летний бразилец принял мяч, после чего эффектным финтом обыграл Гари Кэхилла, которому не оставалось ничего, кроме фола на хавбеке Лидса.
Вашему вниманию видео данного момента:
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