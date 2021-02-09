Англия

Бразилец эффектно обыграл соперника перед чужой штрафной.

Лидс на домашнем стадионе обыграл Кристал Пэлас в рамках поединка 23-го тура АПЛ (2:0).

Под конец первой половины встречи полузащитник хозяев Рафинья получил передачу перед штрафной соперника.

24-летний бразилец принял мяч, после чего эффектным финтом обыграл Гари Кэхилла, которому не оставалось ничего, кроме фола на хавбеке Лидса.

Вашему вниманию видео данного момента:

🎨 An artist at work! pic.twitter.com/M8feKP6Bo4 — Leeds United (@LUFC) February 9, 2021

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