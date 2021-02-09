Англия

"Молотобойцы" открыли публичное голосование на своем сайте.

Забитый мяч вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко претендует на звание лучшего гола в составе Вест Хэма в январе.

Украинец провел весь поединок 1/16 финала Кубка Англии против Донкастера (4:0), в котором он смог забить свой второй мяч в текущей кампании.

Поддержать Ярмоленко и проголосовать за его гол можно на официальном сайте "молотобойцев".

Напомним, что уже сегодня Вест Хэм сыграет выездной матч 1/8 финала Кубка Англии против Манчестер Юнайтед. Начало встречи в 21:30 по киевскому времени.