Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.
Бернли — Борнмут, Getty Images
10 февраля 2021, 01:00
В поединке 1/8 финала Кубка Англии Бернли, выступающий в АПЛ, уступил на своем поле Борнмуту, который претендует на повышение в классе по итогам текущего сезона Чемпионшипа.
"Вишни" отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Сэм Сарридж и Джуниор Станислас.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Бернли — Борнмут 0:2
Гол: Сарридж, 21, Станислас, 88 (пен.)