Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.

В поединке 1/8 финала Кубка Англии Бернли, выступающий в АПЛ, уступил на своем поле Борнмуту, который претендует на повышение в классе по итогам текущего сезона Чемпионшипа.

"Вишни" отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Сэм Сарридж и Джуниор Станислас.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Бернли — Борнмут 0:2

Гол: Сарридж, 21, Станислас, 88 (пен.)