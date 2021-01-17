Англия

Бельгией отдал юбилейную голевую передачу.

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома крупно обыграл Кристал Пэлас (4:0).

В середине первой половины встречи минуте игры хавбек "горожан" Кевин де Брюйне отдал голевую передачу на Джона Стоунза, который открыл счет в поединке.

OptaJoe сообщает, что данный ассист стал для бельгийца сотым в составе Манчестер Сити во всех турнирах.

С момента дебюта в 2015-м году 29-летнего полузащитника в составе Сити ни один игрок АПЛ не сделал больше голевых передач. Ближайший преследователь отстает от Де Брюйне на 31 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложил де Брюйне зарплату ниже из-за потенциального трансфера Месси.