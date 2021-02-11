Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.

В одном из матчей 1/8 финала Кубка Англии Эвертон в мега-результативном стиле обыграл Тоттенхэм со счетом 5:4.

В основное время встречи была зафиксирована ничья со счетом 4:4. Победу команде Карло Анчелотти принес забитый гол в исполнении бывшего вингера Шахтера Бернарда на 97-й минуте дополнительного времени.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Эвертон — Тоттенхэм 5:4 (ОТ)

Голы: Калверт-Льюин, 36, Ришарлисон, 38, 68, Сигурдссон, 43 (пен.), Бернард, 97 — Санчес, 3, 57, Ламела, 45+3, Кейн, 83.

Эвертон: Ольсен — Годфри, Мина, Кин, Динь (Холгейт, 107) — Дэвис, Дукуре, Сигурдссон — Ивоби (Бернард, 70), Калверт-Льюин (Коулман, 55), Ришарлисон.

Тоттенхэм: Льорис — Доэрти (Сиссоко, 99), Алдервейрелд, Санчес, Дэвис — Ндомбеле (Уинкс, 90), Ламела (Винисиус, 98), Хейбьерг — Бергвейн (Кейн, 53), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Алли, 77).

Предупреждения: Сигурссон, Мина, Ришарлисон, Динь — Алли, Кейн.